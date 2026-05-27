У Латвії скаржаться на відтік туристів на тлі інцидентів з дронами

Представники туристичної галузі у Латвії нарікають на загрозу збитків через спадання потоку туристів на тлі повторюваних інцидентів із "заблукалими" дронами й повітряними тривогами.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

В Асоціації туристичного бізнесу регіону Латгале заявляють, що кількість скасованих резервувань іноземними туристами та турфірмами на тлі інцидентів з безпілотниками вже сягнула 60%, а від латвійців резервувань на 40% менше, ніж в ідентичний період попереднього року.

Представниця компанії Million Star Hotel, що має два об’єкти у Балвському краї під кордоном з Росією, каже, що якщо станом на минулий травень у них були розписані бронювання на приблизно дві третини літа, то зараз найбільш завчасні – на три тижні наперед.

"І коли стається якийсь інцидент – починаються скасування. Нам прямим текстом кажуть, що це пов’язано з безпілотниками", – зазначає вона.

Очільниця Асоціації туристичного бізнесу Латгале Єлена Кіяшко каже, що проблеми не обмежаться готелями й гостьовими будинками, оскільки зменшення кількості гостей вплине на прибуток і всього іншого бізнесу – ферм, транспортних компаній, ресторанів тощо.

"За останні два тижні не було й дня, щоб не телефонували представники бізнесу і не питали, що ми будемо робити – тому що бронювання скасовуються, групи відмовляються їхати. Туристи кажуть, що їм страшно", – каже вона.

Цього тижня асоціація вже звернулася з листом до уряду з проханням про заходи підтримки, аби не допустити банкрутства бізнесу через відтік туристів з прикордонних районів.

Як відомо, останніми тижнями у країнах Балтії неодноразово оголошували повітряні тривоги через загрозу "заблукалих" безпілотників – найімовірніше українських апаратів, які збилися з курсу на шляху до цілей у Росії під впливом РЕБ.

На тлі інцидентів з дронами президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у вівторок прибули до Литви на зустріч із прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене та іншими лідерами країн Балтії.

Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що Росія однозначно хоче, щоб партнери почали тиск на Україну з вимогою припинити атаки по РФ, які призводять до інцидентів, але вони цього не робитимуть, тому що українські удари мають тривати.