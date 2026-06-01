"Highway to Hel": у Польщі відродили скандальний автобусний маршрут №666

Автобусний оператор FlixBus оголосив про відновлення автобусного маршруту №666 до польського приморського курорту Гель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Компанія відновлює цей маршрут, що викликав чимало суперечок і відомий як "Дорога до Геля" (Highway to Hel, що співзвучно з назвою хіта рок-гурту AC/DC Highway to Hell), який раніше обслуговувала місцева компанія PKS Gdynia.

Релігійні консервативні групи запекло виступали проти "сатанинської" асоціації числа 666 з Гелем, тому у 2023 році номер маршруту було змінено на 669.

Новий 13-годинний маршрут, що обслуговується FlixBus, з'єднає Краків з Гелем, проходячи через інші великі польські міста, включаючи столицю Варшаву.

"Номер 666 був спеціально обраний як елемент маркетингової комунікації, покликаний підвищити впізнаваність цього маршруту на популярному напрямку до Геля", – сказав речник FlixBus Александр Каленик.

Ще в червні 2023 року представник PKS Gdynia заявив ЗМІ: "Керівництво компанії не витримало тиску листів і запитів, які надсилалися нам, можливо, й не у великій кількості, але періодично протягом багатьох років із проханням змінити номер маршруту".

Одна з польських релігійних груп звинуватила автобусну компанію в "пропаганді сатанізму".

Польща – переважно католицька країна, де церква традиційно має великий вплив.

Гель розташований на краю півострова Гель, який виступає біля північного узбережжя Польщі в Гданській затоці.

Туристів приваблюють піщані пляжі Геля, старовинна архітектура та заповідник тюленів.

