Трамп каже, що ніколи не обіцяв не розпочинати нових воєн

Президент США Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв не втягувати Сполучені Штати у закордонні війни, заперечив, що коли-небудь давав таку обіцянку.

Про це Трамп сказав у інтерв’ю Крістен Велкер, ведучій програми NBC Meet the Press, повідомляє "Європейська правда".

Як кандидат у президенти в 2024 році, Трамп неодноразово обіцяв не втягувати Сполучені Штати у війну, зокрема й у ніч, коли він виграв вибори. "Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупиняти війни", – сказав Трамп, зокрема, у переможній промові після виборів.

"Я не гарантував, що не буде війни. Навіщо б мені тоді було створювати найпотужніші збройні сили у світі?", – сказав Трамп у інтерв’ю, заперечуючи, що він порушив обіцянку, дану американським виборцям.

"Тож коли ви кажете, що я обіцяв, я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми займаємося цим три місяці", – додав Трамп, говорячи про війну в Ірані.

Трамп розпочав війну з Іраном без схвалення Конгресу, і зараз він стикається зі зростаючим тиском з метою припинення цього дорогого конфлікту.

Останніми тижнями виборці висловлювали невдоволення зростанням цін на пальне, а також загальною вартістю війни.

Палата представників США 3 червня ухвалила резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану.

Трамп назвав непатріотичним голосування за обмеження його повноважень щодо Ірану.