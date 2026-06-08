Трамп заявляет, что никогда не обещал не начинать новых войн

Президент США Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании обещал не втягивать Соединенные Штаты в зарубежные войны, опроверг, что когда-либо давал такое обещание.

Об этом Трамп сказал в интервью Кристен Велкер, ведущей программы NBC Meet the Press, сообщает "Европейская правда".

Как кандидат в президенты в 2024 году, Трамп неоднократно обещал не втягивать Соединенные Штаты в войну, в том числе и в ночь, когда он выиграл выборы. "Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь останавливать войны", – сказал Трамп, в частности, в победной речи после выборов.

"Я не гарантировал, что войны не будет. Зачем бы мне тогда было создавать самые мощные вооруженные силы в мире?", – сказал Трамп в интервью, отрицая, что он нарушил обещание, данное американским избирателям.

"Поэтому, когда вы говорите, что я обещал, я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы занимаемся этим три месяца", – добавил Трамп, говоря о войне в Иране.

Трамп начал войну с Ираном без одобрения Конгресса, и сейчас он сталкивается с растущим давлением с целью прекращения этого дорогостоящего конфликта.

В последние недели избиратели выражали недовольство ростом цен на топливо, а также общей стоимостью войны.

Палата представителей США 3 июня приняла резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

Трамп назвал непатриотичным голосование за ограничение его полномочий в отношении Ирана.