Палата представників США проголосувала за обмеження повноважень Трампа щодо Ірану

Палата представників США 3 червня ухвалила резолюцію про обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Демократи неодноразово ініціювали голосування з питання обмеження військових повноважень Трампа як у Палаті представників, так і в Сенаті – ця кампанія в останні тижні поступово набирала підтримку серед республіканців.

Голосування пройшло з рахунком 215 проти 208, причому республіканські конгресмени Томас Массі, Браян Фіцпатрік, Том Барретт і Воррен Девідсон підтримали резолюцію.

"Я думаю, що люди, безумовно, розчаровані", – сказав Барретт, коли його запитали про страждання, яких зазнають його виборці через війну.

Массі, республіканець із Кентуккі, давно критикує Трампа за ведення війни в Ірані без санкції Конгресу.

"Люди втомилися від цього. Вони втомилися від бензину по 5 доларів за галон і дизельного палива по 6 доларів за галон, а також від того, що ми не можемо дозволити собі добрива для наших полів у Кентуккі", – сказав він після голосування.

За словами конгресмена, голосування з питання військових повноважень "посилає хороший сигнал про те, що Палата представників, яка представляє народ, втомилася від цієї війни".

Резолюцію вніс демократ із Нью-Йорка Грегорі Мікс, старший член Комітету з закордонних справ Палати представників.

"Я дуже радий, що у нас була можливість переконати деяких членів від Республіканської партії виступити на підтримку. Я дійсно дуже радий і пишаюся своїми колегами-демократами, тому що кожен демократ, абсолютно кожен, проголосував за це", – сказав Мікс журналістам після голосування.

Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон захищав позицію тих, хто виступає проти обмеження військових повноважень Трампа в Ірані, попереджаючи, що це може мати "дуже негативний" вплив на переговори.

"Я вважаю, що позбавляти адміністрацію і головнокомандувача можливості вести переговори наразі – дуже небезпечна перспектива. Саме до цього призведе ця ініціатива. Це послабить нас, нашу позицію і наші важелі впливу в переговорах про мир у даній ситуації", – заявив він CNN у середу.

Наприкінці травня у Сенаті пройшла черговий процедурний етап схожа резолюція, де йдеться про обмеження повноважень Трампа щодо ведення війни з Іраном і необхідність погодження дій з Конгресом.

Опитування показують, що 61% американців вважають помилковим рішення адміністрації США розпочати військову операцію проти Ірану.