Трамп назвав непатріотичним голосування за обмеження його повноважень щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп розкритикував голосування у Палаті представників за обмеження його військових повноважень щодо Ірану.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп назвав голосування, яке відбулося напередодні, безглуздим, а чотирьох республіканців, які його підтримали, – негідними.

"Це сталося саме в розпал моїх фінальних переговорів щодо припинення війни з Ісламською Республікою Іран. Хто б зробив таку непатріотичну річ? Вони знають, на якому етапі перебувають переговори", – написав він.

"Демократи керуються синдромом ненависті до Трампа. Вони воліють, щоб наша країна зазнала поразки, ніж дати мені ще одну з багатьох перемог. Щодо чотирьох республіканців, то це зовсім інша історія – вони просто позують перед публікою! Їм слід соромитися себе", – додав Трамп.

Наприкінці травня у Сенаті пройшла черговий процедурний етап схожа резолюція, де йдеться про обмеження повноважень Трампа щодо ведення війни з Іраном і необхідність погодження дій з Конгресом.

Опитування показують, що 61% американців вважають помилковим рішення адміністрації США розпочати військову операцію проти Ірану.