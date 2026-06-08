Президентка Єврокомісії привітала Пашиняна з перемогою на виборах

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою на виборах.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що дух "оксамитової революції", яку Пашинян очолив у 2018 році, "живий і надалі".

"Ми глибоко цінуємо наше партнерство з демократичною Вірменією, яка дедалі ближче наближається до Європи", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона запевнила: Вірменія може розраховувати на Європейський Союз.

Станом на ранок 8 червня відомо, що партія прем’єр-міністра Вірменії "Громадянський договір", за попереднім результатом підрахунку всіх бюлетенів, виграла парламентські вибори з результатом 49,81% голосів виборців.

Сам Пашинян вже заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Вибори відбуваються на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.