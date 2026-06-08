Пашинян заявив про перемогу своєї партії на виборах у Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії "Громадянський договір" на парламентських виборах.

Про це він сказав під час пресконференції увечері 7 червня, передає вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Пашинян заявив, що "Громадянський договір" отримала голоси "більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком".

"Це історична перемога, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, ми матимемо тривалий та інституційний мир", – заявив він.

На запитання журналіста, чи не є його заява проблематичною, оскільки результати з усіх виборчих дільниць ще не підбито, Пашинян відповів, що у його партії "є представники на всіх виборчих дільницях", а також, що партія проводить "власні підрахунки".

Як свідчать дані, станом на ранок 8 червня, після підрахунку голосів із 1924 дільниць з 2005 партія Пашиняна набирає 50,07% голосів й отримує 64 депутатські мандати зі 105.

Вибори відбуваються на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Після саміту ЄАЕС Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення. Також Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій. Крім того, почались заходи економічного тиску.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.