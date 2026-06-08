На виборах у Вірменії порахували всі голоси: партія Пашиняна виграла з 49,8%

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір", за попереднім результатом підрахунку всіх бюлетенів, виграла парламентські вибори з результатом 49,81% голосів виборців.

Дані підрахунку наводить вірменська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

За результатами голосування у неділю, 7 червня, "Громадянський договір" Пашиняна отримав 727 160 голосів або 49,81%.

Партія "Сильна Вірменія" російського олігарха вірменського походження Самвела Карапетяна здобула 340 062 голоси або 23,29%.

"Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна, відомого дружбою з Путіним – на третьому місці з 145 097 голосами або 9,94%.

Партія "Процвітаюча Вірменія" олігарха Гагіка Царукяна в останню мить подолала чотиривідсотковий прохідний бар’єр із 58 368 голосами.

Мандати будуть розподілені наступним чином: "Громадянський договір" – 61, "Сильна Вірменія" – 28, "Вірменія" – 11, "Процвітаюча Вірменія" – 5.

Вибори відбулися на тлі загострення тиску на Єреван з боку Москви через курс Пашиняна на зближення з ЄС.

Сам Пашинян вже заявив про "історичну перемогу, яка однозначно забезпечить вічність і розвиток Республіки Вірменія".

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.