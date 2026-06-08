Президент Еврокомиссии поздравила Пашиняна с победой на выборах

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляен заявила, что дух "бархатной революции", которую Пашинян возглавил в 2018 году, "жив и дальше".

"Мы глубоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все ближе приближается к Европе", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она заверила, что Армения может рассчитывать на Европейский Союз.

На утро 8 июня известно, что партия премьер-министра Армении "Гражданский договор", по предварительному результату подсчета всех бюллетеней, выиграла парламентские выборы с результатом 49,81% голосов избирателей.

Сам Пашинян уже заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

Выборы проходят на фоне обострения давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

Детальнее на эту тему – в статье Шантаж и пряник Кремля. Как Путин идет к поражению в Армении и планирующему после нее.