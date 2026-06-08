У Молдову вночі залетів невідомий дрон та вибухнув, уламки досліджують

У ніч проти 8 червня дрон порушив повітряний простір Молдови, сліди на місці його падіння вказують на те, що апарат вибухнув.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

За повідомленням, 8 червня 2026 року о 00:20 системи спостереження національної армії та системи транскордонного співробітництва зафіксували перетин державного кордону Молдови безпілотним літальним апаратом у районі населених пунктів Михайлівка-Лопатна.

На сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Лопатна виявили уламки дрона. Сліди, зафіксовані на місці події, вказують на те, що раніше стався вибух.

"Виявлені уламки досліджуються з метою встановлення походження літального апарата та обставин інциденту. Зазначимо, що цієї ночі відбувся масований російський напад на Україну з використанням дронів та ракет", – заявили у молдовському міністерстві.

Відповідальні органи продовжують документувати випадок та моніторити ситуацію, підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, Молдова підготує зміни до законодавства для того, щоб налагодити виробництво дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.

Раніше молдовська президентка Мая Санду заявляла, що Молдова прагне отримати технології для боротьби з такими БпЛА, до того, як вони спричинять трагедії чи руйнування.