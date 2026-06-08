Авиация НАТО сбила дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии

Утром 8 июня истребители союзников Латвии по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы, передает LSM, пишет "Европейская правда".

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что дрон сбили французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Как отмечается, он залетел в Латвию благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы.

В тот же день дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.

Стоит отметить, что президент Латвии считает, что ЕС должен рассмотреть возможность оказания поддержки странам, страдающим от инцидентов с дронами.

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