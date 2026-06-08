Німеччина каже про готовність з новою енергією працювати над припиненням війни в Україні

Німеччина та її європейські партнери мають намір "з новою енергією" працювати над припиненням війни в Україні.

Про це заявили в уряді Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Ми перебуваємо у фазі переорієнтації, також з огляду на нову, змінену ситуацію в самій Україні та на лінії фронту", – заявив речник уряду Штефан Корнеліус.

Він також згадав про ситуацію в Росії після нещодавніх масових атак дронів з боку України.

"Все це дає привід замислитися над тим, як можна покласти край цій війні", – сказав він. Цей процес зараз розпочинається "з новою енергією в Європі".

"Новим є також те, що ми беремо на себе та продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолювали США", – сказав речник уряду.

Це відбувається у тісній координації зі США та президентом України Володимиром Зеленським. Основою для цих дипломатичних зусиль є декларація країн E3 – Німеччини, Франції та Великої Британії – після їхньої зустрічі в Лондоні в неділю.

Речник також сказав, що пропозиції країн Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо переговорів з Росією будуть обговорені наступного тижня в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.