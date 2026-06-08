Лідери України, Британії, Франції і Німеччини означили п'ять умов для справедливого миру

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Емманюеля Макрона та Фрідріха Мерца, повідомляє "Європейська правда".

Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владіміра Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.

По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі.

По-третє, після набрання чинності перемир’я Україна має отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов’язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні.

По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною.

По-п’яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО.

Лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владіміра Путіна від 4 червня 2026 року.

Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – з метою досягнення перемир’я та сприяння подальшим переговорам.

Як повідомляла "ЄП", Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Зеленський також розповів главі уряду Британії Кіру Стармеру про українські потреби у війні проти Росії.