ЄС і G7 обговорять пропозиції щодо переговорів з РФ, озвучені у Лондоні

За інформацією уряду Німеччини, пропозиції країн Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо переговорів з Росією будуть обговорені наступного тижня в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv

Європейські партнери будуть проінформовані про результати зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України дуже скоро.

"Звісно, дискусія тепер буде розширена за рахунок залучення наших європейських партнерів", – зазначив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, маючи на увазі спільну заяву, оприлюднену в неділю ввечері главами держав та урядів Німеччини, Франції, Великої Британії та України.

Також пропозиції обговорять на рівні G7.

До форуму провідних індустріальних країн, відомого як "Група семи", входять США, Італія, Франція, Канада, Велика Британія, Японія та Німеччина.

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

Як повідомляла "ЄП", Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Зеленський також розповів главі уряду Британії Кіру Стармеру про українські потреби у війні проти Росії.