Германия заявляет о готовности с новой энергией работать над прекращением войны в Украине

Германия и её европейские партнеры намерены "с новой энергией" работать над прекращением войны в Украине.

Об этом заявили в правительстве Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Мы находимся в фазе переориентации, в том числе с учетом новой, изменившейся ситуации в самой Украине и на линии фронта", – заявил пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус.

Он также упомянул о ситуации в России после недавних массовых атак дронов со стороны Украины.

"Все это дает повод задуматься над тем, как можно положить конец этой войне", – сказал он. Этот процесс сейчас начинается "с новой энергией в Европе".

"Новым является также то, что мы берем на себя и продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавляли США", – сказал пресс-секретарь правительства.

Это происходит в тесной координации с США и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основой для этих дипломатических усилий является декларация стран E3 – Германии, Франции и Великобритании – после их встречи в Лондоне в воскресенье.

Пресс-секретарь также сказал, что предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно переговоров с Россией будут обсуждены на следующей неделе в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.