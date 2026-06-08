У Литві засудили чоловіка за напад на велосипедиста з проукраїнською символікою

Литовський суд засудив чоловіка, який напав на велосипедиста з проукраїнською символікою, до 15 місяців обмеження волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вільнюський окружний суд визнав Янаса Якштаса, 1987 року народження, винним у пошкодженні майна та заподіянні легких тілесних ушкоджень.

Вирок, винесений 12 травня і який наразі є остаточним, зобов’язує його залишатися працевлаштованим або зареєструватися в центрі зайнятості, а також пройти програму щодо подолання агресивної поведінки. Він також повинен виплатити компенсацію потерпілому та відшкодувати державному фонду медичного страхування витрати на лікування велосипедиста.

Суд встановив, що напад був мотивований ненавистю до потерпілого як до члена групи, що публічно підтримує Україну, – цей фактор розглядається як обтяжувальна обставина.

Згідно з матеріалами справи, ввечері 27 березня 2025 року Якштас на своєму автомобілі під’їхав до велосипедиста в Шірвінтоському районі та вимагав, щоб той зняв футболку з українською символікою.

Коли велосипедист відмовився, Якштас обігнав його та різко звернув на узбіччя, змусивши велосипедиста раптово загальмувати та впасти. Потім він підбіг до потерпілого, знову вимагав зняти футболку, сам схопив її, а коли велосипедист спробував зателефонувати по допомогу, повалив його на землю, при цьому розбивши телефон.

Раніше суд у Польщі визнав Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качинського, винним в образі українців та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті.

Нагадаємо, в листопаді суд у Польщі вирішив не арештовувати антиукраїнського активіста.