В Литве осудили мужчину за нападение на велосипедиста с проукраинской символикой

Литовский суд приговорил мужчину, напавшего на велосипедиста с проукраинской символикой, к 15 месяцам ограничения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Вильнюсский окружной суд признал Янаса Якштаса, 1987 года рождения, виновным в повреждении имущества и причинении легких телесных повреждений.

Приговор, вынесенный 12 мая и являющийся в настоящее время окончательным, обязывает его оставаться трудоустроенным или зарегистрироваться в центре занятости, а также пройти программу по преодолению агрессивного поведения. Он также должен выплатить компенсацию потерпевшему и возместить государственному фонду медицинского страхования расходы на лечение велосипедиста.

Суд установил, что нападение было мотивировано ненавистью к потерпевшему как к члену группы, публично поддерживающей Украину, – этот фактор рассматривается как отягчающее обстоятельство.

Согласно материалам дела, вечером 27 марта 2025 года Якштас на своем автомобиле подъехал к велосипедисту в Ширвинтском районе и потребовал, чтобы тот снял футболку с украинской символикой.

Когда велосипедист отказался, Якштас обогнал его и резко свернул на обочину, заставив велосипедиста внезапно затормозить и упасть. Затем он подбежал к потерпевшему, снова потребовал снять футболку, сам схватил ее, а когда велосипедист попытался позвонить за помощью, повалил его на землю, при этом разбив телефон.

Ранее суд в Польше признал Кшиштофа Толвинского, бывшего заместителя министра финансов в правительстве Ярослава Качиньского, виновным в оскорблении украинцев и подстрекательстве к ненависти на национальной почве.

Напомним, в ноябре суд в Польше решил не арестовывать антиукраинского активиста.