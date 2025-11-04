Суд у Польщі вирішив не арештовувати антиукраїнського активіста

Наступного тижня прокуратура Гдині вирішуватиме, чи подавати апеляцію на рішення суду про відмову в арешті антиукраїнського активіста Пьотра Н. на псевдо "Назар", якому висунули шість звинувачень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Назару" висунули шість звинувачень. Його підозрюють, серед іншого, у використанні погроз, а також у публікації відео про "білу зброю". Інші звинувачення стосуються пропаганди насильства і розпалювання ненависті за національною та релігійною ознаками.

Ці шість звинувачень стосуються дій затриманого лише минулого тижня. Однак він повинен відповісти за багато інших дій, скоєних раніше. Звинувачення, які він вже вислухав, обчислюються десятками.

Прокурор попросив суд залишити 44-річного чоловіка під вартою на три місяці. У понеділок речник окружної прокуратури в Гданську, прокурор Маріуш Душинський повідомив, що Окружний суд у Гдині не задовольнив це клопотання і прийняв рішення про поліцейський нагляд за чоловіком.

Клопотання про арешт стосувалося лише одного звинувачення – кримінальних погроз.

Окружний суд у Гдині постановив, що побоювання перешкоджання правосуддю не існувало, оскільки докази складалися з захищених онлайн-записів, на які "Назар" більше не міг впливати. Погрози, на думку суду в Гдині, також не є достатньо серйозними, щоб бути підставою для арешту. Це було аргументовано тим, що підозрюваний не знає адрес цих людей, а один з них перебуває за кордоном.

Тому – на думку суду – достатньо поліцейського нагляду двічі на тиждень і заборони контактувати з жертвами та наближатися до них на відстань менше 100 метрів. Наступного тижня прокуратура Гдині вирішить, чи подаватиме апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося, Пьотр Н. також порушив заборону на пропаганду символіки, що підтримує російську агресію проти України і вихваляє російського правителя.

44-річний Пьотр Н. відомий своїми антиукраїнськими переконаннями. Лише кілька днів тому він закрив червоно-білим прапором антивоєнний мурал на автобусній зупинці PKM Jasień. "Назар" дуже добре відомий поліції. На його рахунку напад на український ресторан, підпали автомобілів і напад на жінку, яка вивішувала українські прапори.

Минулого тижня невідомі особи зірвали український прапор при вході до почесного консульства України у польському Перемишлі.