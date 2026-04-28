У Польщі суд визнав ексзаступника міністра винним в образі українців

Суд у Польщі визнав Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качинського, винним в образі українців та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє WP.

Вирок виніс районний суд у Білостоку після того, як місцева прокуратура двічі закрила справу, не вбачаючи у словах політика ознак злочину. Процедуру остаточно ініціював акт обвинувачення, поданий українським журналістом Ігорем Кравцем у співпраці з Центром моніторингу расистських та ксенофобських проявів.

В обвинувальному акті наведено інтернет-дописи та записи колишнього віцеміністра, в яких він називав українців "бандерівською голотою" та "примітивними істотами, єдиною метою яких є знищення нашої культури". Політик також закликав вигнати українців з Польщі, перш ніж "зараза повністю інфікує суспільство".

Суд підтвердив, що з березня по травень 2022 року обвинувачений публічно закликав до ненависті на національному ґрунті.

"З доказової бази чітко випливало, що його висловлювання мали образливий характер і закликали до ненависті щодо громадян України", – зазначила адвокатка Магдалена Спісак, яка представляла обвинувачів.

Вона додала, що вживання щодо всіх українців терміна "бандерівці" є неприпустимим. За словами Ігоря Кравця, обвинувачений поводився в залі суду демагогічно, повторюючи, що його судять за політичні погляди.

Кшиштоф Толвінський у розмові з Gazeta Wyborcza прокоментував вирок, який ще не набрав чинності.

"Це суто політична справа. Цей вирок збагачує моє політичне резюме, це для мене політичний подарунок. Для мене це честь, хоча я з ним (з вироком. – Ред.) абсолютно не згоден", – сказав він.

Він відкинув звинувачення у використанні мови ненависті, стверджуючи, що це чуже польській культурі. Політик оголосив, що рішення про можливу апеляцію ухвалить після ознайомлення з письмовим обґрунтуванням вироку.

