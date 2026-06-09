Фон дер Ляєн презентує 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії 9 червня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентує новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у вівторок, 9 червня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії презентує новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії о 14:00 за київським часом у вівторок, 9 червня, в Брюсселі.

Після презентації, пропозиція щодо пакета санкцій буде передана на обговорення та затвердження державами-членами у Раді ЄС.

За даними джерел "ЄП", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела, що новий пакет презентують 8-9 червня.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".