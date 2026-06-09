Фон дер Ляйен представит 21-й пакет санкций ЕС против России 9 июня

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России во вторник, 9 июня.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии представит новый, 21-й пакет санкций ЕС против России в 14:00 по киевскому времени во вторник, 9 июня, в Брюсселе.

После презентации предложение по пакету санкций будет передано на обсуждение и утверждение государствами-членами в Совете ЕС.

По данным источников "ЕП", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники, что новый пакет представят 8-9 июня.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".