Джерела: 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде готовий 8-9 червня

Європейська комісія планує презентувати новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, на початку наступного тижня – у понеділок, 8 червня, чи вівторок, 9 червня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили на умовах анонімності кілька посадовців європейських інституцій.

21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде фіналізований та представлений державам ЄС 8-9 червня.

"Ми очікуємо, що новий, 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, буде презентований Єврокомісією на початку наступного тижня, у понеділок чи вівторок", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Традиційно Єврокомісія презентує свої пропозиції щодо пакета санкцій на засіданні Комітету постійних представників (Coreper), а також – в обмеженому вигляді – для представників медіа.

Після цього розпочнеться обговорення запропонованих санкцій у столицях держав-членів.

За даними співрозмовників "ЄвроПравди", до пакета санкцій має увійти цілий блок заходів проти російських енергодоходів: замороження цінової стелі на російську нафту, внесення кількох десятків нових суден до переліку "тіньового флоту" Росії.

Також на порядку денному – можливі санкції проти російських енергогігантів "Лукойл" та "Роснефть", але можуть виникнути проблеми з затвердженням через позицію кількох держав-членів.

Ще одна інтрига – чи вдасться внести у санкційний список російського патріарха Кирила (раніше цю ініціативу блокувала Угорщина, але новий уряд, скоріш за все, не ветуватиме подібні питання).

Варто наголосити, що санкції в ЄС затверджуються винятково одностайним голосуванням.

Як повідомляла "Європейська правда", очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.