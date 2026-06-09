Зеленський розповів, як Україна може допомогти країнам Балтії із "блукаючими" дронами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може відправляти експертні групи до країн Балтії, які допоможуть їм у захисті від "заблукалих" дронів, що в останні місяці все частіше залітають у повітряний простір цих держав.

Про це президент сказав під час пресконференції в Таллінні, передає "Європейська правда".

Зеленського запитали, чи планує Україна робити щось з інцидентами з дронами в країнах Балтії, серед яких трапляються українські безпілотники, що збилися з курсу.

Президент запевнив, що Україна продовжуватиме завдавати далекобійних ударів по території Росії. Він наголосив, що РФ прагне загострити ситуацію всередині Європейського Союзу, іноді змінюючи курс українських безпілотників.

"Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари, і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. І коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Поодинокі такі випадки були, завдяки системам радіоелектронної боротьби", – розповів Зеленський.

Він заявив, що Україна відправляла свої експертні групи фахівців щодо дронів до країн Близького Сходу, і зараз готова зробити те саме для держав Балтії та інших європейських країн.

"Ми зробили це в Близькому Сході і це працювало. Зараз ми готові зробити те саме з нашими близькими партнерами в Європі. Ми готові до цього", – сказав президент.

Він додав, що одним з рішень може бути укладання drone deal – угоди, яка регулюватиме таку співпрацю.

"Drone deal – це не тільки про продаж чогось або закупівлю чогось. Це важливі речі навіть такі, про які зараз ми з вами говоримо. Тому ми готові до цього будь-які моменти насилати свої експертні групи й ми вже це робимо і будемо робити з нашими близькими партнерами", – додав він.

Нагадаємо, в останні місяці в країнах Балтії та Фінляндії почастішали випадки із вторгненням у повітряний простір "заблукалих" українських дронів.

Цього місяця міністр оборони Литви Робертас Каунас анонсував прибуття до країни українських фахівців з протиповітряної оборони, які допоможуть військовим посилити захист від "заблукалих" дронів.

Як повідомлялось, на тлі інцидентів з потраплянням дронів у повітряний простір ЄС країни Балтії звернулися до України за досвідом у сфері будівництва бомбосховищ.

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