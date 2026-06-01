В уряді Литви анонсували консультації з українськими фахівцями з ППО 

Міністр оборони Литви Робертас Каунас анонсував прибуття до країни українських фахівців з протиповітряної оборони, які допоможуть військовим посилити захист від "заблукалих" дронів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За словами міністра, українські фахівці відвідають Литву протягом найближчих двох тижнів.

"Приїжджають українські фахівці з протиповітряної оборони. Вони допоможуть оцінити наш план, який вже складено, висловлять свою думку, бачення, поділяться досвідом", – заявив журналістам у понеділок Каунас.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

Як повідомлялось, на тлі інцидентів з потраплянням дронів у повітряний простір ЄС країни Балтії звернулися до України за досвідом у сфері будівництва бомбосховищ.

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.