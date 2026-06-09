Зеленский рассказал, как Украина может помочь странам Балтии с "заблудившимися" дронами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может направлять в страны Балтии экспертные группы, которые помогут им защититься от "заблудившихся" дронов, которые в последние месяцы все чаще попадают в воздушное пространство этих государств.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции в Таллинне, передает "Европейская правда".

Зеленского спросили, планирует ли Украина что-то предпринимать в связи с инцидентами с дронами в странах Балтии, среди которых встречаются украинские беспилотники, сбившиеся с курса.

Президент заверил, что Украина будет продолжать наносить дальнобойные удары по территории России. Он подчеркнул, что РФ стремится обострить ситуацию внутри Европейского Союза, иногда изменяя курс украинских беспилотников.

"Например, когда идет наш ответ на те или иные российские удары, и если в небе Латвии, Литвы, Эстонии появляется российский дрон, понятно для чего. И когда появляется украинский дрон, мы понимаем, что они могут изменять курс наших дронов. Это не массово. Такие единичные случаи были, благодаря системам радиоэлектронной борьбы", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что Украина отправляла свои экспертные группы специалистов по дронам в страны Ближнего Востока, и сейчас готова сделать то же самое для стран Балтии и других европейских стран.

"Мы сделали это на Ближнем Востоке, и это сработало. Сейчас мы готовы сделать то же самое с нашими близкими партнерами в Европе. Мы готовы к этому", – сказал президент.

Он добавил, что одним из решений может стать заключение drone deal – соглашения, которое будет регулировать такое сотрудничество.

"Drone deal – это не только о продаже чего-то или закупке чего-то. Это важные вещи, даже такие, о которых сейчас мы с вами говорим. Поэтому мы готовы к этому в любой момент направлять свои экспертные группы, и мы уже это делаем и будем делать с нашими близкими партнерами", – добавил он.

Напомним, в последние месяцы в странах Балтии и Финляндии участились случаи вторжения в воздушное пространство "заблудившихся" украинских дронов.

В этом месяце министр обороны Литвы Робертас Каунас анонсировал прибытие в страну украинских специалистов по противовоздушной обороне, которые помогут военным усилить защиту от "заблудившихся" дронов.

Как сообщалось, на фоне инцидентов с попаданием дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.