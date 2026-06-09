Єврокомісія презентувала новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії: що туди увійде

Новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, презентований Європейською комісією у вівторок, 9 червня, зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації запропонованого ЄК пакета санкцій.

До 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійдуть заходи проти російської енергетики, банків, торговельних та рибальських компаній.

"Сьогодні ми представляємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме: енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля, і цього разу вперше включаємо рибальство", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Єврокомісія також хоче заборонити в’їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.

Варто зауважити, що тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.

Головна мета санкцій у сфері енергетики – забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти, зокрема, через замороження цінової стелі на російську нафту.

"Наша цінова стеля на нафту має вбудований механізм коригування для відповідності ринку. Він не був створений для ринкових шоків, подібних до того, що спричинений закриттям Ормузької протоки, тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії", – повідомила президентка Єврокомісії.

ЄС продовжує заходи і проти "тіньового флоту" РФ.

"Сьогодні ми пропонуємо включити до списку ще 30 суден на додаток до 632, які вже знаходяться під санкціями. Вперше ми також спрямовуємо заходи проти суден, які допомагають "тіньовому флоту", наприклад, надаючи буксировку та інші послуги, і ми пропонуємо спрямувати заходи проти критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту", – додала фон дер Ляєн.

Нарешті, ЄС пропонує обмежити продаж танкерів для скрапленого газу Росії, так само, як вже зроблено для нафтових танкерів.

Також 21-й пакет санкцій містить низку фінансових та криптообмежень: заборони на транзакції ще 31 російському банку, а також 20-ти банкам, криптофірмам чи платформам і нафтотрейдерам у третіх країнах, які обслуговували підсанкційні російські структури та осіб або обходили наші заходи. Вперше ЄС також хоче запровадити можливість повної заборони для третіх країн щодо послуг з криптоактивів.

Щодо торгівлі, ЄС пропонуємо нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії.

"Ми спрямовуємо заходи проти більшої кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного обладнання підтримки, а також систем перешкод і запуску, серед інших товарів. Ми також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 мільйонів євро. Це стосується певних металів, металевих руд або автозапчастин", – повідомила фон дер Ляєн.

У сфері рибальства вперше ЄС пропонує суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включаючи тріску.

"Ми узгодимо торговельні обмеження для Білорусі, щоб вона не могла слугувати "чорним ходом" для російської торгівлі", – додала президентка Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".