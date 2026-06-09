Еврокомиссия представила новый, 21-й пакет санкций ЕС против России: что туда войдет

Новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, представленный Европейской комиссией во вторник, 9 июня, сосредоточится на энергетике, финансовых услугах и криптовалютах, торговле и рыболовстве.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации предложенного ЕК пакета санкций.



В 21-й пакет санкций ЕС против РФ войдут меры против российской энергетики, банков, торговых и рыболовецких компаний.



"Сегодня мы представляем 21-й пакет санкций. Мы сосредоточиваемся на секторах с самым высоким влиянием, а именно: энергетика, финансовые услуги и криптовалюты, торговля, и в этот раз впервые включаем рыболовство", – заявила фон дер Ляйен.



Она подчеркнула, что Еврокомиссия также хочет запретить въезд бывших российских комбатантов в Европейский Союз.



Стоит заметить, что теперь 21-й пакет санкций против России должен быть рассмотрен и единогласно одобрен Советом ЕС.



Главная цель санкций в сфере энергетики – обеспечить сдерживание прибылей России от продажи нефти, в частности, через заморозку ценового потолка на российскую нефть.

"Наш ценовой потолок на нефть имеет встроенный механизм корректировки для соответствия рынку. Он не был создан для рыночных шоков, подобных тому, что вызван закрытием Ормузского пролива, поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время стабилизироваться, сохраняя при этом давление на доходы России", – сообщила президент Еврокомиссии.



ЕС продолжает меры и против "теневого флота" РФ.

"Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов в дополнение к 632, которые уже находятся под санкциями. Впервые мы также направляем меры против судов, которые помогают "теневому флоту", например, предоставляя бункеровку и другие услуги, и мы предлагаем направить меры против критической инфраструктуры, такой как порты, аэропорты или нефтеперерабатывающие заводы, которые торгуют или перерабатывают российскую нефть", – добавила фон дер Ляйен.

Наконец, ЕС предлагает ограничить продажу танкеров для сжиженного газа России, так же, как уже сделано для нефтяных танкеров.



Также 21-й пакет санкций содержит ряд финансовых и криптоограничений: запреты на транзакции еще 31 российскому банку, а также 20 банкам, криптофирмам или платформам и нефтетрейдерам в третьих странах, которые обслуживали подсанкционные российские структуры и лиц или обходили наши меры.

Впервые ЕС также хочет ввести возможность полного запрета для третьих стран относительно услуг с криптоактивами.



Относительно торговли, ЕС предлагает новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые военной промышленностью России.

"Мы направляем меры против большего количества металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах. Относительно беспилотников, мы предлагаем новые запреты на экспорт наземного оборудования поддержки, а также систем помех и запуска, среди других товаров. Мы также предлагаем новые запреты на импорт ряда товаров на сумму 60 миллионов евро. Это касается определенных металлов, металлических руд или автозапчастей", – сообщила фон дер Ляйен.



В сфере рыболовства впервые ЕС предлагает существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, включая треску.

"Мы согласуем торговые ограничения для Беларуси, чтобы она не могла служить "черным ходом" для российской торговли", – добавила президент Еврокомиссии.



Как сообщала "Европейская правда", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.



Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".