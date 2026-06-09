У молдовській Гагаузії відхилили урядову постанову про місцеві вибори

Виконавчий комітет Гагаузії, автономного регіону у складі Молдови, відхилив розроблену на центральному рівні постанову щодо проведення виборів до місцевого парламенту.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

9 червня Виконавчий комітет Гагаузії одностайно відхилив постанову про проведення виборів депутатів Народних зборів Гагаузії з аргументацією, що вона суперечить законодавству Молдови та регіону.

Засідання почалося зі звернення ексочільниці регіону Євгенії Гуцул, яка відбуває ув’язнення у Кишиневі за вироком щодо незаконного фінансування партії "Шор".

Заступник голови Виконкому Ілля Узун звинуватив Кишинів у "створенні хаосу" змінами до Виборчого кодексу Молдови від 2022 року і заявив, що на центральному рівні мають почати "відкриті й прозорі дискусії" у консультаціях з регіоном.

Раніше Апеляційна палата молдовського Кагула призупинила рішення Народних зборів Гагаузії про проведення місцевих виборів 21 червня.

Криза навколо виборів у Гагаузії триває вже понад рік. Термін повноважень нинішньої Народної асамблеї закінчився, але нові вибори організувати не вдалося.

Спочатку вибори були призначені на 16 листопада 2025 року, але пізніше їх перенесли на 22 березня 2026 року. Однак суд скасував рішення щодо складу виборного органу, що унеможливило проведення виборів.

Цю ситуацію також підсилюють розбіжності між законодавством автономії та національними виборчими нормами. Хоча в гагаузькому законодавстві використовується термін "Центральна виборча комісія", у новому Виборчому кодексі Молдови використовується термін "Центральна виборча рада".

Через цю різницю суди визнали незаконними кілька рішень Народних зборів, і виборний орган залишився неповним.

Кишинів наполягає на гармонізації законодавства і стверджує, що правила організації виборів в автономному регіоні повинні відповідати національній системі.

Комрат, з іншого боку, наполягає на тому, що автономний регіон повинен зберегти право самостійно створювати власний виборний орган та організовувати вибори на основі закону про його особливий статус.