Вибори до Народних зборів Гагаузії відклали через невідповідність законодавству Молдови

Апеляційна палата молдовського Кагула призупинила рішення Народних зборів (парламенту) автономного регіону Гагаузія про проведення виборів, призначених на 21 червня.

Про це пишуть Nokta та Newsmaker, передає "Європейська правда"

Апеляційна палата Кагула задовольнила вимогу Держканцелярії та призупинила рішення Народних зборів Гагаузії, ухвалене 17 березня.

Як зазначається, йдеться про постанови щодо призначення дати виборів на 21 червня, формування Центральної виборчої комісії Гагаузії та затвердження порядку проведення виборів до Народних зборів.

Рішення є чинним до розгляду справи по суті і може бути оскаржене протягом 15 днів у Верховному суді.

Голова офісу Держканцелярії в Комраті Сергій Чернєв заявив, що дії влади автономного регіону порушують національне законодавство та виходять за межі її повноважень.

Він заявив, що Народні збори порушують закони Молдови.

"Буде інша постанова, ми і її оскаржимо, бо у Виборчому кодексі країни немає поняття ЦВК [Гагаузії], є Центральна виборча рада Гагаузії. Тут загалом не йде боротьба за назву – ЦВК чи ЦВР. Тут йде боротьба за членів виборчої ради, тому що останні вибори башкана сфальсифікувала саме гагаузька ЦВК", – сказав голова офісу Держканцелярії в Комраті Сергій Чернєв.

Фактично криза навколо виборів у Гагаузії триває вже понад рік. Термін повноважень нинішньої Народної асамблеї закінчився, але нові вибори організувати не вдалося.

Спочатку вибори були призначені на 16 листопада 2025 року, але пізніше їх перенесли на 22 березня 2026 року. Однак суд скасував рішення щодо складу виборчого органу, що унеможливило проведення виборів.

Цю ситуацію також підсилюють розбіжності між законодавством автономії та національними виборчими нормами. Хоча в гагаузькому законодавстві використовується термін "Центральна виборча комісія", у новому Виборчому кодексі Молдови використовується термін "Центральна виборча рада".

Через цю різницю суди визнали незаконними кілька рішень Народної асамблеї, і виборчий орган залишився неповним.

Кишинів наполягає на гармонізації законодавства і стверджує, що правила організації виборів в автономному регіоні повинні відповідати національній системі.

Комрат, з іншого боку, наполягає на тому, що автономний регіон повинен зберегти право самостійно створювати власний виборчий орган та організовувати вибори на основі закону про його особливий статус.

Щоб вийти з ситуації, депутати Народних зборів 17 березня зібралися на дві спеціальні сесії. І хоча дату виборів затвердити вдалося, правові невідповідності з національним законодавством залишилися.

Наприкінці грудня 2025 року колишнього голову Народних зборів молдовської автономії Гагаузія Дмитрія Константинова засудили до 12 років колонії за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і привласненні грошей.

А главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул на початку серпня засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Гра на підвищення ставок: що стоїть за заявою Санду про об'єднання Молдови з Румунією.