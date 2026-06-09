В молдавской Гагаузии отклонили постановление правительства о местных выборах

Исполнительный комитет Гагаузии, автономного региона в составе Молдовы, отклонил разработанное на центральном уровне постановление о проведении выборов в местный парламент.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

9 июня Исполнительный комитет Гагаузии единогласно отклонил постановление о проведении выборов депутатов Народного собрания Гагаузии, аргументировав это тем, что оно противоречит законодательству Молдовы и региона.

Заседание началось с обращения экс-главы региона Евгении Гуцул, которая отбывает наказание в Кишиневе по приговору о незаконном финансировании партии "Шор".

Заместитель председателя Исполкома Илья Узун обвинил Кишинев в "создании хаоса" изменениями в Избирательный кодекс Молдовы от 2022 года и заявил, что на центральном уровне должны начаться "открытые и прозрачные дискуссии" в консультациях с регионом.

Ранее Апелляционная палата молдавского Кагула приостановила решение Народного собрания Гагаузии о проведении местных выборов 21 июня.

Кризис вокруг выборов в Гагаузии длится уже более года. Срок полномочий нынешней Народной ассамблеи истек, но организовать новые выборы не удалось.

Изначально выборы были назначены на 16 ноября 2025 года, но позже их перенесли на 22 марта 2026 года. Однако суд отменил решение о составе избирательного органа, что сделало проведение выборов невозможным.

Эту ситуацию также усугубляют расхождения между законодательством автономии и национальными избирательными нормами. Хотя в гагаузском законодательстве используется термин "Центральная избирательная комиссия", в новом Избирательном кодексе Молдовы используется термин "Центральный избирательный совет".

Из-за этого различия суды признали незаконными несколько решений Народного собрания, и избирательный орган остался неполным.

Кишинев настаивает на гармонизации законодательства и утверждает, что правила организации выборов в автономном регионе должны соответствовать национальной системе.

Комрат, с другой стороны, настаивает на том, что автономный регион должен сохранить право самостоятельно создавать собственный избирательный орган и организовывать выборы на основе закона о его особом статусе.