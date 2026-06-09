Норвегія виділить 1,2 млрд крон на морські безпілотники для України

Уряд Норвегії оголосив про виділення 1,2 млрд крон (109 млн євро) цього року на розробку та закупівлю морських дронів для України.

Про це повідомили в уряді, пише "Європейська правда".

Кошти, які виділяються з урядової програми Нансена, підуть на розробку, закупівлю та на постачання морських безпілотників від норвезької та української оборонної промисловості.

"Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій та для захисту від російських атак", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

У вівторок норвезький прем'єр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі лідерів країн Північної Європи та Балтії в Таллінні.

Як наголосили в норвезькому уряді, ці безпілотники зіграють вирішальну роль для гарантування безпеки експорт зерна та інших товарів через Чорне море.

Норвегія та Велика Британія очолюють Коаліцію морського потенціалу на підтримку України. З моменту її створення у 2023 році уряд наголошує на використанні норвезького морського досвіду та промисловості для підтримки України в її боротьбі проти Росії.

Нещодавно писали, що Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників: планують виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Нагадаємо, 14 квітня Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство. У декларації Норвегія, серед іншого, зобов’язується підтримувати виробництво українських дронів, а Україна зобов’язується ділитися з Норвегією отриманим досвідом, даними та іншими відомостями.