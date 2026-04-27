Україна і Норвегія запускають перше спільне виробництво mid-strike дронів

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників: планують виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії.

Про це повідомили у понеділок у Міністерстві оборони України, пише "Європейська правда".

Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України.

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн.

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони України вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Нагадаємо, 14 квітня Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство. У декларації Норвегія, серед іншого, зобов’язується підтримувати виробництво українських дронів, а Україна зобов’язується ділитися з Норвегією отриманим досвідом, даними та іншими відомостями.