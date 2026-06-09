Норвегия выделит 1,2 млрд крон на морские беспилотники для Украины

Правительство Норвегии объявило о выделении в этом году 1,2 млрд крон (109 млн евро) на разработку и закупку морских дронов для Украины.

Об этом сообщили в правительстве, пишет "Европейская правда".

Средства, выделяемые из правительственной программы Нансена, пойдут на разработку, закупку и поставку морских беспилотников от норвежской и украинской оборонной промышленности.

"Норвежская морская промышленность является мировым лидером. Я рад, что этот опыт также может быть использован для поддержки борьбы Украины за свободу. Украина использует морские беспилотники для разведки, наступательных операций и для защиты от российских атак", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Во вторник норвежский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи лидеров стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.

Как подчеркнули в норвежском правительстве, эти беспилотники сыграют решающую роль в обеспечении безопасности экспорта зерна и других товаров через Черное море.

Норвегия и Великобритания возглавляют Коалицию морского потенциала в поддержку Украины. С момента ее создания в 2023 году правительство делает акцент на использовании норвежского морского опыта и промышленности для поддержки Украины в ее борьбе против России.

Недавно сообщалось, что Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников: планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии.

Проект будет профинансирован норвежской стороной за счет средств, выделяемых в дополнение к ранее предусмотренным $7 млрд оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Напомним, 14 апреля Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве. В декларации Норвегия, среди прочего, обязуется поддерживать производство украинских дронов, а Украина обязуется делиться с Норвегией полученным опытом, данными и другой информацией.