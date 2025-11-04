Укр Рус Eng

Норвегія виділить $7 млрд на оборонні потреби України у 2026-му

Новини — Вівторок, 4 листопада 2025, 18:50 — Уляна Кричковська

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік анонсував рішення про виділення $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби України. 

Про це Шмигаль повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Денис Шмигаль прибув до Норвегії, де зустрівся зі своїм колегою Туре О. Сандвіком. Під час зустрічі Сандвік оголосив про виділення коштів на оборонні потреби України у 2026 році. 

Шмигаль подякував Сандвіку за запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF), у якій Україна вперше візьме участь.

За підсумками зустрічі міністри підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод. 

Також вони підписали меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. 

Міністри обговорили пріоритетні потреби Збройних Сил України й посилення протиповітряної оборони. 

Нещодавно Норвегія оголосила, що надасть Україні $150 млн на підтримку енергетики.

Також писали, що Норвегія передасть Сумщині міст, який незабаром буде зібраний у Миколаївській територіальній громаді Сумського району, а також медичне обладнання на суму 2 млн євро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Війна з РФ
Реклама: