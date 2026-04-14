Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре та президент Володимир Зеленський домовилися про зміцнення норвезько-українського співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького уряду.

Як зазначено, Україна і Норвегія вживатимуть заходів для сприяння тіснішій співпраці між оборонними галузями двох країн з метою розробки нових технологій та нарощування обсягів виробництва.

Крім того, тепер у Норвегії стане можливим виробництво українських безпілотних літальних апаратів.

"Посилення військового співробітництва вигідне обом нашим країнам. Ми підтримуємо боротьбу України за свободу і водночас використовуємо український досвід, набутий на передовій, для розвитку нашої власної оборони. Технології в Україні стрімко розвиваються, і українці багато чого вчать нас про сучасну війну", – зазначив Стьоре.

Після двосторонньої зустрічі Стьоре та Зеленський підписали спільну декларацію про зміцнення співпраці у сфері оборони та безпеки.

У декларації Норвегія, серед іншого, зобов’язується підтримувати виробництво дронів в Україні, а Україна зобов’язується ділитися з Норвегією отриманим досвідом, даними та іншими відомостями.

"Ми ретельно розглянемо, як українські технології та українська дронна промисловість можуть допомогти зміцнити оборонний потенціал Норвегії в довгостроковій перспективі, а також важливе значення має налагодження виробництва українських дронів у Норвегії. Ми також будемо співпрацювати з метою збільшення виробництва зенітних систем та боєприпасів", – сказав Стьоре.

Згідно зі спільною декларацією, знання, які українські сили здобули на полі бою, також стануть у нагоді для подальшого розвитку норвезьких планів та заходів з підготовки до надзвичайних ситуацій.

"Нам є чому повчитися з українського досвіду. Наразі норвезькі сили допомагають у підготовці українських солдатів. Тепер ми домовилися, що українські інструктори приїдуть до Норвегії, щоб поділитися своїми знаннями з норвезькими збройними силами", – додав норвезький прем’єр.

Оборонні галузі Норвегії та України вже тісно співпрацюють, і лідери обох країн прагнуть розширити цю співпрацю.

"Для забезпечення нашої спільної безпеки важливо, щоб оборонна промисловість розробляла нові технології та збільшувала виробництво. Ми домовилися спростити умови для тіснішої співпраці між оборонними галузями Норвегії та України", – резюмував Стьоре.

Як відомо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський також перебував з візитом у Берліні і зустрівся з очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцом.

У Берліні Зеленському і Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.