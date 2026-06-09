Прем'єрка Данії: підтримка України – це не благодійність, а самооборона

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України.

Про це посадовиця заявила на пресконференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента, передає "Європейська правда".

Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій.

"Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоби створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосовувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном, військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля", – заявила Фредеріксен.

У цьому контексті прем’єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України.

"Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня...Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона", – наголосила вона.

У вівторок прем’єр-міністерка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною.

Нещодавно Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.

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