Премьер-министр Дании: поддержка Украины – это не благотворительность, а самооборона

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что Европа не способна эффективно перевооружаться без Украины.

Об этом чиновница заявила на пресс-конференции лидеров стран Северной Европы и Балтии с участием украинского президента, передает "Европейская правда".

Глава датского правительства подчеркнула, что Россия проверяет Европу на способность защищаться и отвечать на ее провокации, и призвала воспринимать эту реальность без иллюзий.

"Они используют ложные нарративы и дезинформацию, чтобы посеять страх и разделить нас. Они угрожают применить силу против стран Балтии, против НАТО. Заявляют, что может быть необходимо защитить россиян за рубежом военным путем. Все это – типичный репертуар Кремля", – заявила Фредериксен.

В этом контексте премьер-министр Дании призвала Европу к перевооружению. По ее словам, этот процесс будет эффективным только при участии Украины.

"Нам нужны новые возможности, нам нужны инновации сейчас, потому что инновации решают исход на поле боя. Мы видим это в Украине каждый день... Европа не может эффективно перевооружиться без Украины. И наша поддержка Украины – это не благотворительность, это самооборона", – подчеркнула она.

Во вторник премьер-министр Дании заявила, что инвестиции в оборону и сдерживание должны осуществляться в сотрудничестве с Украиной.

Недавно Фредериксен выразила уверенность в том, что Россия готовится к новой волне агрессии против европейских стран.

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