Прем'єрка Данії наголосила на поглибленні оборонної співпраці з Україною

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною.

Про це вона сказала під час саміту країн Північної Європи та Балтії в Таллінні у вівторок, 9 червня, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що поглиблення оборонної співпраці в скандинавському та балтійському регіонах має вирішальне значення для безпеки Європи.

"Україна з неймовірною силою захищає свою країну та нашу вільну, відкриту й демократичну Європу. Агресія Росії впливає на безпеку в усій Європі. Гібридні дії, погрози та постійні спроби посіяти розбрат. Нам надзвичайно важливо зміцнити наш оборонний потенціал та стійкість. І щоб ми в Північних та Балтійських регіонах продемонстрували силу та єдність", – сказала вона.

Фредеріксен вважає, що Європа повинна тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у свою.

"Ми маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську. Україна постійно розробляє нові технології та можливості, з яких ми маємо брати приклад", – наголосила вона.

Нещодавно Фредеріксен висловила впевненість в тому, що Росія готується до нової хвилі агресії проти європейських країн.

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