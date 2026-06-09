Туск очікує Зеленського на конференції з відновлення України у Гданську

Дональд Туск дав зрозуміти, що попри кризу у відносинах очікує на Володимира Зеленського 25-26 червня у Гданську на Міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026).

Про це глава польського уряду сказав на пресконференції у Варшаві, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

За словами Туска, Зеленський є співорганізатором цього заходу. "Тож я не чекаю тут жодного підтвердження. Ми, цілком очевидно, вітатимемо у Гданську тих, хто приїде: компанії, бізнес. Це в інтересах і України, і Польщі", – підкреслив він.

Прем’єр додав, що йому важливо, аби конференція у Гданську відбулася успішно, адже переговори стосуватимуться також польських інтересів у процесі відбудови України.

"Побачимо, як буде, але наразі я не маю жодних сигналів, що українська сторона хоче якось не враховувати це у своїх планах", – додав глава польського уряду.

Стосовно того, що на тлі кризи у двосторонніх відносинах Зеленський в останню міжнародну проїздку літав не з Жешува, як зазвичай, а з Кишинева, Туск дав зрозуміти, що це – внутрішня справа України.

"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", – зазначив Туск, нагадавши, що допомога Польщі Україні включає не лише військовий компонент.

Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше допустив, що через останнє загострення в українсько-польських відносинах президент Володимир Зеленський може не приїхати на конференцію з відновлення України, що пройде у Гданську наприкінці червня.

Напередодні у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт