Навроцький ще не ухвалив рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла

У Польщі в понеділок відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Про результати зустрічі написав в Х речник польського президента Рафал Лешкевич, пише "Європейська правда".

За його словами, Кароль Навроцький ухвалить рішення у відповідний час.

"Сьогодні відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла щодо нагородження президента України Володимира Зеленського. Капітул висловив свою думку президенту Республіки Польща Каролю Навроцькому, який брав участь у засіданні. Президент ухвалить рішення у відповідний час", – йдеться у повідомленні.

Пропозиція Навроцького стала реакцією на оголошене нещодавно рішення президента Зеленського про присвоєння одній із військових частин назви на честь героїв УПА.

Глава уряду Польщі Дональд Туск у понеділок закликав президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови у той час, як у понеділок може бути ухвалене рішення про позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам.

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