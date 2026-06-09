У Польщі допускають, що через "героїв УПА" Зеленський може не приїхати на конференцію у Гданську

Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович допустив, що через останнє загострення в українсько-польських відносинах президент Володимир Зеленський може не приїхати на конференцію з відновлення України, що пройде у Гданську наприкінці червня.

Таку думку Чапутович висловив в ефірі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Колишній міністр закордонних справ в уряді Матеуша Моравецького розкритикував президента Кароля Навроцького за ідею позбавити Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через присвоєння імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій "Північ" українських ССО.

"Ми припустилися колосальної помилки, втрутившись у цю справу, яка закінчиться нічим, і це підтвердить Україні, що вона може й надалі чинити так само. Наслідки цього будуть серйозними", – заявив він.

Чапутович припустив, що у зв’язку з наростанням польсько-українського конфлікту Зеленський може відмовитися від участі у запланованій на кінець червня конференції з відновлення України в Гданську.

Чапутович також заявив, що скликання капітулу ордену Білого Орла для позбавлення нагороди президента України та ескалація суперечки з Києвом – це непрофесійний крок, який шкодить іміджу Польщі на міжнародній арені.

У Польщі 8 червня відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського, але своє рішення президент Польщі ще не ухвалив.

Детальніше на цю тему читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт