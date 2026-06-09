Туск ожидает Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске

Дональд Туск дал понять, что, несмотря на кризис в отношениях, ожидает Владимира Зеленского 25–26 июня в Гданьске на Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2026).

Об этом глава польского правительства сказал на пресс-конференции в Варшаве, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

По словам Туска, Зеленский является соорганизатором этого мероприятия. "Поэтому я не жду здесь никакого подтверждения. Мы, совершенно очевидно, будем приветствовать в Гданьске тех, кто приедет: компании, бизнес. Это в интересах и Украины, и Польши", – подчеркнул он.

Премьер добавил, что для него важно, чтобы конференция в Гданьске прошла успешно, ведь переговоры будут касаться также польских интересов в процессе восстановления Украины.

"Посмотрим, как будет, но пока у меня нет никаких сигналов, что украинская сторона хочет как-то не учитывать это в своих планах", – добавил глава польского правительства.

Что касается того, что на фоне кризиса в двусторонних отношениях Зеленский в последнюю международную поездку летел не из Жешува, как обычно, а из Кишинева, Туск дал понять, что это – внутреннее дело Украины.

"Президент Зеленский пользуется другими возможностями, чем Жешув, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт", – отметил Туск, напомнив, что помощь Польши Украине включает не только военный компонент.

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее допустил, что из-за последнего обострения в украинско-польских отношениях президент Владимир Зеленский может не приехать на конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске в конце июня.

Накануне в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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