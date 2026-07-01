У Польщі попередили: РФ може скористатись напруженістю з Україною для диверсій

В польському уряді попередили, що Росія може скористатись напруженістю у відносинах між Україною та Польщею для здійснення зловмисних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RMF FM заявив польський міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк.

У міністра спитали, чи спостерігають спецслужби останнім часом посилену активність російських ботоферм навколо конфлікту між Польщею та Україною, що загострюється.

"Звичайно, так. Ця інформаційна війна вийшла на значно вищий рівень. (...) Зараз дуже легко підливати олії у вогонь, і це проблема, адже мрією Росії було і залишається максимальне напруження між Польщею та Україною. Ми маємо зважати на те, що російські служби намагатимуться цим напруженням скористатися", – відповів Семоняк.

Його також попросили прокоментувати заяву Агентства внутрішньої безпеки, яке повідомило, що "виявило механізм використання українських біженців у Польщі для дій, ініційованих і фінансованих Росією".

У відповідь він зазначив, що цей механізм спрямований на те, щоб серед українців у Польщі "підірвати довіру до нинішньої влади України та президента Зеленського, а також нагнітати напруженість у польсько-українських відносинах".

"Це спроба вплинути на українців, які перебувають у Польщі, зокрема шляхом підриву зв’язків українців із владою України. Це відповідає інтересам Росії… Надзвичайно небезпечний механізм", – пояснив Семоняк.

У цьому контексті варто зазначити, що нещодавно у Польщі затримали та видворять з країни дев'ятьох українських громадян і двох білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з РФ.

Читайте також, як українські біженці в Польщі стали інструментом Росії у гібридній війні проти НАТО.