В Польше предупредили: РФ может воспользоваться напряженностью с Украиной для диверсий

В польском правительстве предупредили, что Россия может воспользоваться напряженностью в отношениях между Украиной и Польшей для совершения злонамеренных действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RMF FM заявил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

Министра спросили, наблюдают ли спецслужбы в последнее время повышенную активность российских ботоферм вокруг обостряющегося конфликта между Польшей и Украиной.

"Конечно, да. Эта информационная война вышла на значительно более высокий уровень. (...) Сейчас очень легко подливать масла в огонь, и это проблема, ведь мечтой России было и остается максимальное напряжение между Польшей и Украиной. Мы должны учитывать, что российские службы будут пытаться воспользоваться этой напряженностью", – ответил Семоняк.

Его также попросили прокомментировать заявление Агентства внутренней безопасности, которое сообщило, что "выявило механизм использования украинских беженцев в Польше для действий, инициированных и финансируемых Россией".

В ответ он отметил, что этот механизм направлен на то, чтобы среди украинцев в Польше "подорвать доверие к нынешней власти Украины и президенту Зеленскому, а также нагнетать напряженность в польско-украинских отношениях".

"Это попытка повлиять на украинцев, находящихся в Польше, в частности путем подрыва связей украинцев с властью Украины. Это отвечает интересам России… Чрезвычайно опасный механизм", – пояснил Семоняк.

В этом контексте стоит отметить, что недавно в Польше задержали и выдворят из страны девять украинских граждан и двух белорусов, которые, по данным спецслужб, вербовали украинцев для оплачиваемого участия в митингах и действовали по указаниям из РФ.

Читайте также, как украинские беженцы в Польше стали инструментом России в гибридной войне против НАТО.