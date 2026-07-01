ЗМІ: Федоров у листі закликав ЄС спрямувати 6,6 млрд євро з Фонду миру на оборону України

Міністр оборони Михайло Федоров у листі до європейських партнерів закликав спрямувати 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на оборонні потреби України.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист, що є у розпорядженні агентства, пише "Європейська правда".

У листі від 26 червня, конкретних адресатів якого у публікації не згадують, Федоров пише, що загальні оборонні потреби України у 2026 році складають близько 136 млрд євро, з українського бюджету вдасться закрити 53 млрд з цієї суми.

28,3 млрд на оборону Україна має отримати у межах фінансової допомоги від ЄС на 90 млрд євро. Проте, зауважує Федоров, з усіма цими коштами значна частка потреб лишається непокритою.

Він зазначає, що кошти з Європейського фонду миру можуть стати "одним з найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року, але лише якщо ці ресурси спрямуються туди, де вони можуть генерувати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект".

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради 18 червня закликав лідерів країн ЄС забезпечити швидке використання розблокованих 6 млрд євро для України з Європейського фонду миру.

Нагадаємо, також стало відомо, чому ЄС затримує виплату Україні першого "оборонного" траншу з 90 млрд євро.