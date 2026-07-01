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СМИ: Федоров в письме призвал ЕС направить 6,6 млрд евро из Фонда мира на оборону Украины

Новости — Среда, 1 июля 2026, 11:38 — Мария Емец

Министр обороны Михаил Федоров в письме к европейским партнерам призвал направить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на оборонные нужды Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, имеющееся в распоряжении агентства, пишет "Европейская правда".

В письме от 26 июня, конкретные адресаты которого в публикации не упоминаются, Федоров пишет, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют около 136 млрд евро, из украинского бюджета удастся покрыть 53 млрд из этой суммы.

28,3 млрд на оборону Украина должна получить в рамках финансовой помощи от ЕС в размере 90 млрд евро. Однако, отмечает Федоров, даже с учетом всех этих средств значительная доля потребностей остается непокрытой.

Он отмечает, что средства из Европейского фонда мира могут стать "одним из самых весомых европейских вкладов в оборону Украины в этом году, но только если эти ресурсы будут направлены туда, где они могут принести наибольший и наиболее непосредственный военный эффект".

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета 18 июня призвал лидеров стран ЕС обеспечить быстрое использование разблокированных 6 млрд евро для Украины из Европейского фонда мира.

Напомним, также стало известно, почему ЕС задерживает выплату Украине первого "оборонного" транша из 90 млрд евро.

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