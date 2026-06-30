Стало відомо, чому ЄС затримує виплату Україні першого "оборонного" траншу з 90 млрд

Затримка повної виплати Україні 6 млрд євро першого траншу кредиту ЄС на загальну суму 90 млрд євро, призначеного на підтримку української армії, повʼязана з тим, що Київ з запізненням подав на розгляд Єврокомісії понад 250 контрактів на закупівлю дронів українського виробництва – і ЄС не встиг їх перевірити.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Україна занадто пізно подала до Єврокомісії понад 250 контрактів в рамках першого "оборонного" траншу на суму 6 млрд – і в результаті до кінця червня змогла отримати лише частину суми.

"Україна передала ЄС на оцінку понад 250 контрактів на закупівлі безпілотників вітчизняного виробництва, які являють собою тисячі сторінок тексту, деякі з них – ще не укладені і представлені у вигляді проєктів. Потрібен час, щоб їх опрацювати, якщо підходити до цього серйозно", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

У результаті станом на 30 червня виявилось можливим виплатити Україні лише 3,9 млрд євро з запланованих 6 млрд євро.

Ба більше, Київ станом на зараз подав контракти лише на 5 млрд євро з 6 млрд.

Таким чином, коли Єврокомісія завершить оцінку контрактів – а це, за даними джерел "ЄвроПравди" очікується найближчими днями, – Україна може розраховувати ще на один переказ на суму 1,1 млрд євро вже на початку липня.

Тексти юридичних документів щодо ще одного мільярда Київ має ще додатково передати в Брюссель – і на їх основі претендувати ще на 1 (чи 0,9, як планувалося напередодні) млрд євро на українські дрони.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 червня ЄС виплатив Україні 3,9 млрд євро з 6 млрд першого траншу оборонної частини кредиту ЄС на 90 млрд євро.

25 червня Україна вже отримала перший транш бюджетної частини з 90 млрд кредиту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро.

"Європейська правда" раніше за всіх повідомила, що саме хочуть купити для армії України у 2026 році з 90 млрд євро від ЄС.