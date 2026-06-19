Зеленський просив ЄС прискорити використання розблокованих грошей з "фонду миру"

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради закликав лідерів країн ЄС забезпечити швидке використання розблокованих 6 млрд євро для України з Європейського фонду миру.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення президента опублікувала пресслужба ОПУ.

Український президент відзначив як важливу подію розблокування коштів з Європейського фонду миру (European Peace Facility) для України.

"Це 6 мільярдів євро. Це значна сума, її потрібно використати на те, що дійсно допомагає захищати життя. І, якщо це можливо, на те, що вже довело свою ефективність у цій війні… Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було втрачено через затримки", – заявив він.

Зеленський зазначив, що такими пріоритетними напрямками є ППО, далекобійні снаряди та "інші спроможності, які вже доводять свою ефективність".

"І якби ми могли використати ці кошти на захист нашої енергетичної інфраструктури – ми цією ідеєю ділилися, – якщо це можливо, не лише на військові потреби, а щоб захистити нашу енергетику перед зимою, це було б допоміжним", – додав він.

Також у зверненні Зеленський закликав продовжувати посилювати тиск на енергетичний сектор РФ та енергоекспорт через санкції.

"Важливо, щоб ми нарешті ухвалили необхідні законодавчі кроки в кожній країні та на європейському рівні, щоб ми могли не лише зупиняти ці танкери, а також конфіскувати нафту, яку вони перевозять... Це реальний інструмент для зменшення російських нафтових доходів", – зазначив він.

Крім того, він подякував лідерам за триваючу роботу над 21-м пакетом санкцій.

Також український президент закликав лідерів ЄС погодити відкриття решти п'яти кластерів у вступних переговорах ще у червні.

Проте згодом стало відомо, що сподівання України та її прибічників у ЄС про швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Євросоюзу.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС.

До цього він повідомив, що в Угорщини є питання щодо відкриття решти кластерів з Україною. Утім, коло противників цього сценарію виявилося суттєво ширшим.