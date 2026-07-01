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В Іспанії – понад 40 постраждалих в аварії автобуса, що в'їхав у будівлю місцевої ради

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Новини — Середа, 1 липня 2026, 12:41 — Марія Ємець

В Іспанії понад 40 людей постраждали внаслідок аварії автобуса, який врізався у фасад будівлі провінційної ради у місті Льєйда. 

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда". 

Аварія сталася у середу вранці в центральній частині міста Льєйда, що на захід від Барселони. Міжміський автобус з 55 людьми, який щойно рушив з міського автовокзалу, з невідомих причин виїхав за межі дороги і врізався у фасад будівлі провінційної ради. 

El Pais
El Pais

Внаслідок аварії постраждали 43 людей, з них четверо у критичному стані, 9 мають серйозні, але менш тяжкі травми. Водій не постраждав. 

Розслідування для встановлення причин аварії триває.

Нагадаємо, в середині червня в Угорщині в одному місці стались одразу дві смертельні ДТП.

У Польщі минулого тижня зіткнулись два пасажирські потяги.

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